По одной из версий - удар был нанесен украинским оружием.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал две неофициальные версии взрывов на военном аэродроме оккупантов во временно оккупированном Крыму.

По его первой версии - удар по вражеской базе был нанесен украинским оружием. "Пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты", - отметил он. "Наш ВПК тоже не стоит на месте", - добавил Арестович.

Согласно второй озвученной версии, на оккупированном полуострове могли сработать "украинские партизаны".

Взрывы в Крыму 9 августа: что стоит знать

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки.

Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Из-за взрывов начался пожар. Известно, что есть поврежденное имущество, пострадавшие и погибшие.

Оккупационная "власть" заявила, что взяла место взрыва в окружение - в радиусе 5 километров установлены ограждения, место патрулируют силовиков. Это якобы сделали с целью недопущения ранения местных жителей.

Также сообщалось, что в Новофедоровке (в 5 километрах от города Саки) начали эвакуировать жителей прилегающих к аэродрому домов.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

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