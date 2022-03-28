Корабли флота РФ выполняют задачи в определенных районах Черноморской и Азовской зон / фото REUTERS

Корабли Российской Федерации замечены в закрытом районе Черного моря.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 12:00 28 марта.

По информации Генштаба, Россия таким образом может готовить новые ракетные удары по территории Украины.

"Корабельный состав Черноморского флота РФ выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Южнобугском направлении российские войска работают над восстановлением своей боеспособности, пополняют боеприпасы, продолжают проведение инженерных работ.

Кроме того, враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Благодатное, однако успеха не имел.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, в понедельник 28 марта, Вооруженные силы Украины проводят в одесской акватории Черного моря учебные стрельбы. Если услышали взрывы в Одессе или стрельбу, просят не волноваться.

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