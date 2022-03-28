Стрелять будут из разного вида оружия. Население просят не волноваться.

Сегодня, в понедельник 28 марта, Вооруженные силы Украины проведут в одесской акватории Черного моря учебные стрельбы. Если услышали взрывы в Одессе или стрельбу, просят не волноваться.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

Отмечается, что во время учений украинские военные будут упражняться в стрельбе из разных видов оружия - среди прочего из крупнокалиберного.

"Уважаемые жители Одессы и области, сегодня ВСУ будут проводить учебные стрельбы в море из разных видов оружия, в том числе и крупнокалиберного. Просим вас не волноваться и с пониманием отнестись к методам обороны нашего родного города и страны", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН писал, как на днях в Одесской области российские оккупанты пытались высадить с моря диверсионно-разведывательную группу. Однако Вооруженные силы Украины сорвали операцию противника. А вчера над Одесщиной сбили вражескую ракету.

По словам военных, враг продолжает попытки вести разведку по одесскому побережью.

Вас также могут заинтересовать новости: