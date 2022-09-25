В ГСЧС подчеркнули, что эти 447 жертв российских захватчиков – "еще 447 причин отомстить".

Эксгумацию тел из массовых захоронений в Изюме на Харьковщине завершили. Из земли поднято 447 тел украинских воинов и мирных жителей.

В ГСЧС показали и рассказали, как происходила эксгумация.

"Изюм. Неделя непрерывного копания и сплошная боль. Мужчины, женщины, дети. Кресты, черные пакеты, неизвестный мужчина. Номер. "Пойду в спасатели - буду людям помогать". Помогаешь... Надеваешь защитный костюм, копаешь. Сквозь усталость, сквозь пыль и невыразимую печаль. Одного за другим, более сотни мужчин, женщин, детей. Наш долг – помочь каждой жертве, которую вложила в эту братскую могилу русская чума. Помочь, чтобы родные могли похоронить своих близких, а их души наконец-то обрели покой", – пишут спасатели.

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В ГСЧС подчеркнули, что 447 жертв российских захватчиков – это "еще 447 причин отомстить".

"И столько же причин никогда не сожалеть, что выбрал благородную и необходимую профессию – помогать людям", – добавили спасатели.

Массовые убийства в Изюме

Враг установил временный контроль над городом в начале марта, а со 2 апреля Изюм на Харьковщине был полностью оккупирован. В результате интенсивных обстрелов оккупантов инфраструктура города была уничтожена, как и 80% жилой застройки. В течение нескольких месяцев местные жители жили в условиях запугивания и террора, без электричества, воды и газа.

10 сентября город был освобожден от оккупантов украинскими защитниками. Потеря этого важного населенного пункта стала для россиян самым крупным поражением после того, как весной они были выбиты из Киевской области.

Известно, что россияне убивали и пытали мирных жителей Изюма. За пол года оккупации, по данным местных властей, погибло более 1000 местных жителей. По словам омбудсмен Дмитрия Лубинцея, по масштабам убитых российскими оккупантами людей в Изюме их количество вдвое больше, чем было в Буче на Киевщине.

После освобождения в городе было обнаружено 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные. Среди убитых – женщины и дети, иногда – целые семьи. 99% убитых с признаками насильственной смерти. Во время эксгумации тел в лесу, где убитых хоронили сами оккупанты, нашли 11 тел, которые изувечены настолько, что невозможно установить их пол. У убитых были веревки на шее, переломы конечностей, огнестрельные ранения и ампутации.

Символом трагедии в Изюме стала фотография руки убитого мужчины с сине-желтыми браслетами. Она принадлежит бойцу 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сергею Сове, который считался без вести пропавшим с 19 апреля, его искали в течение 5 месяцев, но безрезультатно.

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