У части погибших есть признаки насильственной смерти, тела со связанными руками и следами пыток, следами минно-взрывных травм, осколочных и колото-резаных ранений.

С места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел, из них двое - детских.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Продолжается эксгумация тел погибших с места массового захоронения в Изюме. За это время эксгумировано 146 тел, подавляющее большинство из которых - это гражданские лица, в том числе 2 детей", - отметил он.

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По словам Синегубова, у части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток.

У некоторых погибших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения.

"Все тела направляются на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти", - добавил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков.

Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено 445 захоронений людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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