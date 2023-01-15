Тот успех, которого российские оккупанты достигли во время боев за город Соледар Донецкой области, является их "потолком".
Украинские воине ведут бои на окраинах города, а противник перебрасывает свежие резервы, рассказал военный эксперт Олег Жданов. "Я думаю, что вот этот успех, которого они… сегодня достигли - я думаю, что это потолок. Дело в том, что дальше - за Соледаром, проходит канал, и есть естественные преграды. И у нас дальше есть рубеж обороны", - сказал эксперт.
Жданов добавил, что наши защитники могут просто "сесть на этот рубеж обороны, и Российская Федерация начинает все сначала".
"Если они Соледар брали шесть месяцев и то, еще не взяли до конца, надо констатировать факт, что мы еще ведем бои на окраинах Соледара, а они подтягивают все свежие и свежие резервы, а это говорит о том, что они несут огромные потери на этом участке, то вопрос: "Сколько они будут брать следующий рубеж?", - отметил эксперт.
Бои за Соледар - что нужно знать
Россияне длительное время пытаются взять под контроль Соледар и несут огромные потери. Украинские военные борются не только с российскими военнослужащими, а и с членами частной военной компании "Вагнера".
Военный Вооруженных сил Украины Петр Волощенко сообщил, что по состоянию на вечер 13 января враги продвинулась в "определенную часть" города, но находятся под постоянным огневым контролем наших защитников.
Позже спикер Восточной группировки войск армии Украины Сергей Череватый сказал, что в Соледаре идут жестокие бои - враги пытаются штурмовать город и идут по телам своих же пособников.