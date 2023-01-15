Защитники Украины ведут бои на окраинах Соледара, утверждает эксперт.

Тот успех, которого российские оккупанты достигли во время боев за город Соледар Донецкой области, является их "потолком".

Украинские воине ведут бои на окраинах города, а противник перебрасывает свежие резервы, рассказал военный эксперт Олег Жданов. "Я думаю, что вот этот успех, которого они… сегодня достигли - я думаю, что это потолок. Дело в том, что дальше - за Соледаром, проходит канал, и есть естественные преграды. И у нас дальше есть рубеж обороны", - сказал эксперт.

Жданов добавил, что наши защитники могут просто "сесть на этот рубеж обороны, и Российская Федерация начинает все сначала".

"Если они Соледар брали шесть месяцев и то, еще не взяли до конца, надо констатировать факт, что мы еще ведем бои на окраинах Соледара, а они подтягивают все свежие и свежие резервы, а это говорит о том, что они несут огромные потери на этом участке, то вопрос: "Сколько они будут брать следующий рубеж?", - отметил эксперт.

Бои за Соледар - что нужно знать

Россияне длительное время пытаются взять под контроль Соледар и несут огромные потери. Украинские военные борются не только с российскими военнослужащими, а и с членами частной военной компании "Вагнера".

Военный Вооруженных сил Украины Петр Волощенко сообщил, что по состоянию на вечер 13 января враги продвинулась в "определенную часть" города, но находятся под постоянным огневым контролем наших защитников.

Позже спикер Восточной группировки войск армии Украины Сергей Череватый сказал, что в Соледаре идут жестокие бои - враги пытаются штурмовать город и идут по телам своих же пособников.

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