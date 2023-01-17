Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

За минувшие сутки противник нанес 2 ракетных и 7 авиаударов, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие среди мирного населения. Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

В Генштабе также подчеркнули, что противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском - продолжает обороняться.

Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не выявлено. Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Соледар, Бахмут и еще 13 населенных пунктов. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские дачи и Великая Новоселка Донецкой области. На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Саблуковка, Качкаровка, Ольговка, Тягинка, Ингулец и Херсон.

Война в Украине - актуальное

Оккупанты продолжают "стирать" свою армию в боях за Соледар и Бахмут, но безуспешно. Россияне пытаются окружить Бахмут, когда поняли, что не могут взять город "в лоб". При этом враг не считается с собственными потерями.

РФ выпустила в Черное море почти рекордное количество ракет "Калибр" на шести ракетоносителях. Противник готовится к новому массированному обстрелу, объяснила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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