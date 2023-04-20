Они обсудили приоритетные для Украины направления по вооружению, технике и боеприпасам.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный накануне очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Как сообщил Залужный в Telegram, обсудили приоритетные для Украины направления по вооружению, технике и боеприпасам. Также главнокомандующий ВСУ проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте.

"Договорились в дальнейшем продолжать диалог и активно взаимодействовать. Благодарен за устойчивую поддержку и помощь. Украине нужна победа", - отметил Залужный.

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Новое заседание "Рамштайн" - что известно

Следующее, 11-е заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн" 21 апреля.

15 апреля представитель Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Украина ожидает от следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн") решение о передаче истребителей F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ожиданиях Украины от следующей встречи контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-11"), которая состоится 21 апреля.

Предварительное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось 15 марта по видеосвязи. Министр обороны США Ллойд Остин призвал международную коалицию стран в формате "Рамштайна" быстро и полноценно выполнять обязательства по усилению обороны Украины.

Украина просит западных партнеров предоставить современные истребители F-16, однако решения об их передаче ни в США, ни в других странах не принимали. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО. По его словам, украинские военные летчики могут научиться летать на F-16 менее чем за полгода.

6 апреля стало известно, что двое украинских пилотов успешно прошли тестирование на современных истребителях в США.

11 апреля исполняющий обязанности министра обороны Королевства Дания Троэлс Лунд Поульсен заявил, что решение о передаче Украине самолетов F-16 должно приниматься совместно со странами-союзниками.