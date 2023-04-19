США объявили о новом пакете военной помощи Украине на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению на 325 миллионов долларов, говорится в сообщении Пентагона.
Украине передадут, в частности, ракеты к HIMARS, боеприпасы к артустановкам и противотанковые средства. Отмечается, что это уже 36-я по счету помощь, предоставленная Украине с августа 2021 года.
Что вошло в пакет - подробнее:
- боеприпасы к HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- тяжелые противотанковые управляемые ракеты (TOW);
- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ-4;
- противотанковые мины;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- четыре машины тылового обеспечения;
- высокоточные авиационные боеприпасы.
Также в пакете Украине передадут: контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей, оборудование для охраны портов и гаваней, запчасти и другое полевое оборудование.
"США продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - говорится в сообщении Пентагона.
Помощь от США - в чем нуждается Украина
По словам заместителя министра обороны США по политике Колина Кала, США и союзники знают о нуждах украинских военных. Определены три приоритета оборонной помощи: противовоздушная оборона, артиллерия, механизированные и бронетехнические силы.
Накануне Financial Times узнало о дефиците боеприпасов для украинской противовоздушной обороны. По данным издания, пополнение БК к ПВО станет главной темой "Рамштайна"-11.
Как отметило FT, Запад опасается, что без хорошо подготовленной ПВО давно запланированное контрнаступление ВСУ против оккупационных российских войск может потерпеть неудачу.