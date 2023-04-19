Это уже 36-я по счету помощь, предоставленная Украине с августа 2021 года.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению на 325 миллионов долларов, говорится в сообщении Пентагона.

Украине передадут, в частности, ракеты к HIMARS, боеприпасы к артустановкам и противотанковые средства. Отмечается, что это уже 36-я по счету помощь, предоставленная Украине с августа 2021 года.

Что вошло в пакет - подробнее:

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боеприпасы к HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

тяжелые противотанковые управляемые ракеты (TOW);

одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ-4;

противотанковые мины;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;

четыре машины тылового обеспечения;

высокоточные авиационные боеприпасы.

Также в пакете Украине передадут: контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей, оборудование для охраны портов и гаваней, запчасти и другое полевое оборудование.

"США продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - говорится в сообщении Пентагона.

Помощь от США - в чем нуждается Украина

По словам заместителя министра обороны США по политике Колина Кала, США и союзники знают о нуждах украинских военных. Определены три приоритета оборонной помощи: противовоздушная оборона, артиллерия, механизированные и бронетехнические силы.

Накануне Financial Times узнало о дефиците боеприпасов для украинской противовоздушной обороны. По данным издания, пополнение БК к ПВО станет главной темой "Рамштайна"-11.

Как отметило FT, Запад опасается, что без хорошо подготовленной ПВО давно запланированное контрнаступление ВСУ против оккупационных российских войск может потерпеть неудачу.

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