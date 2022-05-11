Россия теряет позиции на Харьковском направлении и может вообще поставить под угрозу все попытки своего продвижения.

Украинские силы обороны продолжают успешно контратаковать оккупантов на Харьковщине. Вчера им удалось вытеснить захватчиков из четырех сел на север и северо-восток от Харькова. Это контрнаступление может изменить темп войны.

Такое мнение высказывают западные аналитики и военные эксперты, информирует Sky News.

Вчера в вечернем обращении президент Владимир Зеленский призвал общество не давить на войско и власть, требуя побед каждый день. В то же время он подтвердил успех украинских защитников на Харьковщине. Оккупантов уверенно оттесняют к границе с РФ.

Украинские воины приближаются к тыловым путям снабжения, поддерживающих основные ударные силы противника на юг. Дальнейшее продвижение армии Путина под угрозой.

"Украинцы приближаются к границе с Россией. Так, все успехи, достигнутые русскими в первые дни на северо-востоке Украины, постепенно ускользают", – заявил Нил Мелвин из аналитического центра RUSI в Лондоне.

Британские аналитики уверены, что сейчас путинская армия бросит силы для защиты своих линий снабжения. Если эти логистические пути будут потеряны - все попытки продвижения россиян вглубь Украины будут под угрозой.

"Россиянам приходится отводить часть сил от осей, ведущих к контролю над Донбассом, из-за того, что случилось под Харьковом. И это лишь подчеркивает те проблемы, которые у них есть", – отметил генерал в отставке, руководитель аналитического центра Института изучения войны Джек Кин.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине

5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 10 мая, на Харьковщине освобожден от российских оккупантов ряд населенных пунктов. Выбиты оккупанты из населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Также сообщается, что из-за значительных потерь на территории Харьковской области подразделения оккупантов выводятся на восстановление в Россию. Кроме того, значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.

ISW сообщал, что контрнаступление ВСУ еще больше расширилось к северо - востоку от Харькова, и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией.

Однако российские оккупанты решили во что бы то ни стало удержать позиции на окраинах Харькова. Для этого в Белгородскую область стягивают дополнительные батальонно-тактические группы.

Сегодня Институт изучения войны заявил, что Силы обороны Украины продолжили контрнаступление к северу от Харькова и оттеснили оккупантов к границе РФ. Воинам удалось освободить несколько населенных пунктов. Они гонят оккупантов к границе с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: