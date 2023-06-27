На Шахтерском направлении освобождено от оккупантов село Ровнополь Донецкой области.

Противник и в дальнейшем фокусирует основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло 38 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В сообщении отмечается, что на Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. Российские оккупанты нанесли авиаудары в районах Сергеевки, Соледара и Белой Горы.

На Марьинском направлении враг продолжает безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, нанес авиационный удар возле Красногоровки.

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На Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого, Спорного и Раздоловки Донецкой области.

В Генштабе отмечает, что на Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного.

На шахтерском направлении подразделения сил обороны освободили село Равнополь Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Благодатного и Макаровки.

Также враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей.

В Генштабе сообщают, что на Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного и Олешек.

Ситуация на фронте-что происходит

26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за неделю ВСУ на востоке продвинулись вперед на всех направлениях на 1-2 км, а на юге площадь освобожденных территорий увеличилась на 17 кв. км.

Также Маляр подтвердила, что украинские защитники освободили от оккупантов село Ровнополь Донецкой области, который был оккупирован россиянами в марте 2022 года.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что освобождение Ровнополя открывает возможности для продвижения в сторону Волновахи и Мариуполя.

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