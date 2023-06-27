Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника, говорится в утреннем сводке Генштаба.
Также отмечается, что мощно отработали украинские артиллеристы - за прошедшие сутки поражен пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и три других важных цели врага.
Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины.
"Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "Shahed" . Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (предположительно ударные), все дроны уничтожены", - отмечают в Генштабе.
Также сообщается, что в течение суток враг нанес 45 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В Генштабе предупреждают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Война в Украине - последние новости
Минувшей ночью российская армия нанесла удар по Одесской области ракетами морского базирования "Калибр" и дронами-камикадзе. Два "Калибра" удалось сбить еще на подлете к побережью. В то же время одна ракета попала в складское помещение в Одесском районе.
Как сообщала заместитель министра обороны Анна Маляр, по итогам прошлой недели общие потери ВСУ на фронте оказались в 8 раз ниже, чем у оккупантов.