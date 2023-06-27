В частности, поражены 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника, говорится в утреннем сводке Генштаба.

Также отмечается, что мощно отработали украинские артиллеристы - за прошедшие сутки поражен пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и три других важных цели врага.

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины.

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"Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "Shahed" . Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (предположительно ударные), все дроны уничтожены", - отмечают в Генштабе.

Также сообщается, что в течение суток враг нанес 45 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе предупреждают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Минувшей ночью российская армия нанесла удар по Одесской области ракетами морского базирования "Калибр" и дронами-камикадзе. Два "Калибра" удалось сбить еще на подлете к побережью. В то же время одна ракета попала в складское помещение в Одесском районе.

Как сообщала заместитель министра обороны Анна Маляр, по итогам прошлой недели общие потери ВСУ на фронте оказались в 8 раз ниже, чем у оккупантов.

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