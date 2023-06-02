Отмечается, что сначала украинские военные должны будут преодолеть собственную линию защиты.

Пока Украина готовится к давно разрекламированной контратаке, первое препятствие, которое должны преодолеть ее солдаты, — это не российская оборона, а их собственная. Украина установила вдоль своей линии фронта тысячи мин.

Издание The Washington post пишет, чтобы продвинуться на оккупированную территорию, украинским военным теперь нужно пройти через эти рубежи, не сообщив об этом русским, которые заметят, если подвезут тяжелую технику или прогремят взрывы. Это значит, что саперы должны выехать в поля и тихо убрать мины. Они делают это вручную. Ночью.

"Руки у всех трясутся", — сказал 42-летний командир инженеров 1-й танковой бригады, которого The Washington Post из соображений безопасности идентифицирует только по позывному "Климат".

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Он сказал, что такие работы по разминированию ведутся уже несколько недель, но отказался назвать точные места или методы, используемые для обезвреживания мин. По его словам, после того, как путь расчищен, устанавливаются знаки — иногда освещенные, с лучами, направленными в сторону от российских позиций, — чтобы указать путь вперед. Это только первый шаг. Затем идет борьба с русскими.

Где именно она начнется, узнать невозможно. Но спекуляции в основном сосредоточены на Запорожской области, потому что это стратегическая линия жизни для российской оккупации. Если Украина продвинется на юг через регион, она сможет перерезать "сухопутный мост", соединяющий оккупированный Крым с материковой частью России.

Кремль одержим украденными землями в Запорожской области, а российские войска разорвали регион на части, превратив огромные пространства некогда спящих сельскохозяйственных полей в настоящую крепость с паутиной траншей и других препятствий, видимых из космоса.

Чтобы отвоевать территорию и вытеснить русских, украинцам придется пробить эти укрепления. Это требует специальной подготовки и снаряжения, а также тщательной разведки с целью найти слабое место — вероятно, одна из многих причин, по которым долгожданное контрнаступление еще не началось.

Полковник Управления инженерных войск Украины Сергей Матвейчук заявил The Washington Post, что Россия создала "массивную систему инженерных заграждений", которые представляют собой "серьезное препятствие для мобильности войск".

Цель огромного российского проекта укрепления состоит в том, чтобы замедлить потенциальное наступление и направить любые украинские силы, которые прорвутся, в узкую полосу. Это позволило бы резервам России перегруппироваться и дало бы время ее артиллерии нанести удар по атакующим, потенциально остановив контрнаступление до того, как оно действительно начнется. Если это сработает, это может быть кровавая баня.

"Это очень похоже на Первую мировую войну", — сказал Марк Канчиан, отставной офицер морской пехоты и эксперт по обороне из Центра стратегических и международных исследований, сравнивая ее с кровавым тупиком окопной войны в том конфликте более века назад. "Если русские будут упорно сражаться, прорваться будет сложно".

Украинские официальные лица отказались обсуждать детали любого плана прорыва российских укреплений, опасаясь разглашения оперативной информации, которая может быть использована Россией. Матвейчук и другие украинские официальные лица поговорили с The Post при условии, что их местонахождение не будет раскрыто.

Украинские инженеры и саперы уже работают, в некоторых случаях используя новое оборудование, предназначенное для преодоления такого рода обороны, в том числе специально модифицированные машины на базе знаменитого немецкого боевого танка Leopard 2.

Некоторые аналитики говорят, что, хотя западные сторонники Киева сосредоточились на ракетах, бронетехнике и боеприпасах, они не оказывали должной поддержки для прорыва обороны России. Матвейчук назвал "проблемным" тот факт, что украинской армии не хватает инженерных танков и других подобных средств.

По словам украинских солдат, Россия устанавливает свои мины по схеме: одна линия противотанковых мин, линия противопехотных мин рядом с минами-ловушками, а затем еще одна линия противотанковых мин. Солдаты говорят, что дроны можно использовать для обнаружения противотанковых мин, но найти противопехотные мины сложнее.

Как только украинцы пройдут через свои позиции, то окажутся в поле зрения российских войск, а для прорыва этих минных полей часто требуется меньше скрытности и больше скорости.

Теоретически артиллерийский огонь может взрывать мины издалека. Но количество артиллерийских снарядов ограничено, и украинские военные заявили, что невозможно быть уверенным, что все мины в районе уничтожены.

Вместо этого современные вооруженные силы используют специально разработанное оборудование, такое как механизированные минные разминаторы, инженерные танки и линейные заряды, которые представляют собой устройства, использующие взрывчатые вещества, подключенные к линии, для очистки от мин определенного участка.

Украина имеет свои собственные минные разминаторы, такие как УР-77 "Метеорит", машина советской разработки, которая использует то же шасси, что и старая гаубица 2С1. Эта тяжело бронированная машина использует встроенные линейные заряды для зачистки территории на расстоянии до 300 футов перед собой. Он также используется российской армией.

Западные страны также отправили несколько современных инженерных танков, в том числе танки для разминирования Leopard 2R, поставленные Финляндией, которые могут преодолевать минные поля. Эти машины, разработанные в Германии, основаны на шасси знаменитого боевого танка и используют тяжелобронированные минные тралы для подрыва мин на своем пути.

Матвейчук отказался обсуждать, какая техника будет использоваться в контрнаступлении, поскольку раскрытие информации может привести к тому, что "противник выработает контрмеры". Однако он отметил, что тяжелые инженерные танки, такие как Leopard 2R, были особенно полезны, поскольку они могут не только обезвреживать мины, но и преодолевать другие препятствия, такие как заборы и насыпи.

Но лучший вариант для этой работы — M1150 Assault Breacher Vehicle на базе шасси американского боевого танка M1 Abrams — для Украины недоступен, сказал Матвейчук. Вашингтону было предложено отправить их, но он этого не сделал.

"Несмотря на значительное количество вооружений, предоставленных Украине для отражения нападения агрессора, проблемным вопросом является обеспечение инженерных частей инженерными танками" и другими технологии", — сообщил Матвейчук.

США неоднократно указывали "оборудование для разминирования" в своей военной помощи Украине, не сообщая подробностей. Трекеры оружия с открытым исходным кодом обнаружили в стране M58 Mine Clearing Line Charge, также известную как MICLIC.

Стив Даннер, бывший инженер армии США, который сейчас работает консультантом по инфраструктуре, сказал, что может быть отправлено и другое оборудование: он указал на тип принадлежащего США бронированного экскаватора, израильской разработки IDF Caterpillar D9. По его словам, они использовались в Ираке, но теперь "просто ржавеют" на складах в Кувейте.

"Я очень нервничаю из-за того, что Украина не готова справиться с этими обширными препятствиями", — сказал Даннер.

Украинские солдаты прекрасно понимают, что наступление в этом году будет не таким простым, как успешные контратаки против российских войск прошлой осенью.

"Противник учится на своих ошибках", — сказал Юрий, 29-летний командир подразделения 1-й танковой бригады, назвавший только свое имя из соображений безопасности. "Они лучше подготовлены".

Для России тяжелая грязная работа по фортификации в Запорожье стала актуальной после того, как Украина вытеснила московские войска с севера Харьковщины и вынудила их отступить на восток за Днепр в южной Херсонщине. Хотя траншеи, рвы, минные поля и заграждения сейчас разбросаны по всей оккупированной Украине, Запорожье видело самую тяжелую работу.

Брейди Африк, аналитик из открытых источников, работающий в Американском институте предпринимательства, сказал, что мощные укрепления отражают "относительно плоскую топографию, которая создает меньше естественных препятствий, чем на оккупированных территориях восточной Украины" или которые река Днепр создает в Херсоне.

Задача России состоит в том, чтобы попытаться угадать, где вдоль 600-километрового фронта Украина развернет свои атаки, но спутниковые снимки показывают, что Россия остро осознает, что Запорожская область может быть в центре внимания. Линии укреплений были сооружены не только вокруг Мелитополя, но и вдоль дорог в Крым и на самом полуострове.

Если украинским силам удастся найти проход через минные поля, им потребуется использовать общевойсковую стратегию для быстрого прорыва.

По словам Канчиана, траншеи должны быть быстро заняты пехотой при поддержке артиллерии, прежде чем спрятавшиеся российские солдаты смогут использовать блиндажи для запуска противотанковых ракет. Тогда украинские танки могли бы продвигаться вперед вместе с инженерной техникой, в том числе с мостовыми машинами, которые позволяют другим переезжать рвы и небольшие реки.

Эти подразделения должны будут двигаться быстро. Эксперты говорят, что даже одну небольшую брешь в укреплениях противника нужно использовать без колебаний. Поскольку российская оборона растянулась вдоль фронта, быстрая украинская атака могла сокрушить ее.

В последние месяцы за границей проходят подготовку девять украинских бригад. Канчиан сказал, что один или несколько из них, вероятно, будут действовать как "острие копья" в атаке.

"Тогда они могут попасть в "зеленые поля за пределами", как они говорят", — сказал Канчиан, имея в виду неуловимую военную награду в позиционной войне Первой мировой войны.

Эксперты говорят, что у России будет как минимум одна линия резервов, которые могут броситься на фронт, чтобы попытаться отрезать украинское наступление. У них вполне может быть больше.

"Вокруг Мелитополя много всего", — сказал Джеймс Рэнд, аналитик частной разведывательной фирмы Janes. "Русские явно думают, что украинцы идут на юг".

Рэнд добавил, что новые технологии вооружения, такие как предоставленная США высокомобильная артиллерийская ракетная система или HIMARS, и новейшая ракетная система большой дальности Storm Shadow, предоставленная Великобританией, будут влиять на то, где Россия размещает свои резервы.

"Русским придется подумать о том, что они будут отступать", — сказал Рэнд, добавив, что резервы могут оказаться "большой аппетитной целью" для Storm Shadow, которые имеют дальность действия до 180 миль, что делает Мелитополь в пределах досягаемости.

Если они смогут прорваться, Украине снова придется ставить оборону, а саперы снова будут работать, на этот раз ставить мины. Украина использовала старые мины советской разработки, в том числе противотанковую мину ТМ-62.

"Мы накрываем мины одеялом, чтобы они не отсырели", — пошутил командир инженеров Климат, демонстрируя мины, которые хранились в старом заградителе ГМЗ-3 неподалеку.

Он добавил, что когда они будут устанавливать мины, они будут вести записи на случай, если им придется снова искать проход.

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