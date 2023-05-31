Ракеты Storm Shadow "оказались невероятно эффективными", добавил он.

Российские силы в Украине обескровлены и ослаблены, необходимо продолжать ее поддерживать.

Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в микроблоге Twitter. "Отличная встреча с советником по национальной безопасности Великобритании Тимом Бэрроу. У нас есть общее мнение, что Украина превзошла все ожидания, а российские силы в Украине обескровлены и ослаблены", - написал он.

"Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении, но мы должны демонстрировать неизменную приверженность, чтобы добиться максимального эффекта", - добавил он.

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Также Грэм сказал Бэрроу, что британская ракета воздушного базирования Storm Shadow "оказалась невероятно эффективной". "У нас есть общее мнение, что дополнительные ракеты большой дальности - ATACMS - повысят успех Украины на поле боя", - отметил сенатор.

Контрнаступление Украины: последние новости

Напомним, что недавно Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал в Telegram видеоролик, который подписал словами "Пришло время возвращать свое".

В Офисе президента говорили, что контрнаступление начнется после того, как союзники передадут Украине необходимое оружие.

29 мая президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, после которого заявил, что решение о сроках движения украинских войск уже принято.

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