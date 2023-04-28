За прошедшие сутки враг совершил более 65 атак на указанных участках фронта.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки совершил более 65 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. "На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Дубрава и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Дубрава, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, спорное Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки.

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На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел.

"На Марьинском направлении в течение минувших суток нашими защитниками были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Прасковеевка и Новомихайловка Донецкой области", - добавили в Генштабе.

На шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару и Великой Новоселке, совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

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