Отмечается, если украинские военные не будут уничтожать склады с боеприпасами россиян, они не смогут деоккупировать регион.

Во временно оккупированной Херсонские области около полумиллиона украинских граждан стали заложниками вооруженных российские террористы. Ежедневно мирное население очень рискует, ведь любой может быть задержан оккупантами.

Об этом в эфире 24 канала заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По его словам, во время наступления украинские военные пытаются делать все, чтобы обезопасить мирных людей от ударов.

"Наши ребята из ВСУ стараются работать максимально хирургически. Каждая цель, которую они уничтожают, разведана. Я уверен, что все риски оценивают, в том числе жизнь и здоровье наших граждан", - отметил Соболевский.

Однако, по его словам, если украинские военные не будут уничтожать склады с боеприпасами, они не смогут деоккупировать регион.

"Если мы не будем этого делать, не освободим нашу Херсонщину. Не освободим полмиллиона наших граждан", – пояснил Соболевский.

Российские оккупанты делают склады с боеприпасами максимально приближенно к жилым кварталам. Как сообщил Соболевский, даже те объекты с дислокацией войск и техники, которые были расположены отдельно, они перемещают ближе к жилым кварталам для того, чтобы наши ребята не рассматривали их как цели.

Соболевский акцентировал, что очень большое количество людей услышало просьбу эвакуироваться. Ведь увеличилось количество лиц, которые пытаются покинуть Херсонщину. Но, к сожалению, пропускная способность остается такой, как и была: люди могут по 2 – 3 суток проводить в машине посреди поля с детьми в очень сложных условиях, чтобы пройти блокпост.

"Хочу подчеркнуть, что эта ситуация такова, потому что именно россияне ее сделали. Они искусственно создали такие условия, что может проехать 100 – 120 автомобилей в сутки. В самые удачные дни - до 200 авто в сутки пропускали на нашу территорию. Все остальное время люди стоят и ждут", – пояснил чиновник.

Он в очередной раз подчеркнул: Херсонщина будет деоккупирована, однако надо понимать, что исключительно военным путем. Именно поэтому нужно минимизировать риски, которые для граждан. Чем меньше там останется наших людей, тем меньше будет потерь.

Ситуация на Херсонщине

12 июля, городской голова Мелитополя сообщил, что оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке.

10 июля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области, которые находятся под контролем захватчиков, эвакуироваться и подчеркнула, что призыв связан с заботой о жизни людей и их безопасности, потому что украинская армия планирует начать контрнаступление.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге.

Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача украинских военных - деоккупация всей территории государства.

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