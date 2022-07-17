Сейчас ВСУ продолжают контрнаступление на юге Украины, но им не хватает поддержки с воздуха.

Для быстрого освобождения юга Украины ВСУ нужно сочетание авиации и артиллерии.

Такое мнение озвучил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Радио НВ.

"Авиация в смеси с артиллерией действительно может помочь в быстром освобождении наших территорий", - отметил Игнат.

По его словам, Украина имеет штурмовую и бомбардировочную авиацию, армейскую авиацию Сухопутных войск (ударные вертолеты и Ми-8, которые тоже являются боевыми).

"Это все у нас работает каждый день. Мы ежедневно наносим ракетно-бомбовые удары по противнику, истребители прикрывают это все с воздуха", - отметил Игнат.

Однако, по мнению спикера, если бы у Украины были современные американские самолеты с современным вооружением, особенно ракетным, радары, которые могут с воздуха уничтожать системы ПВО противника, ударная авиация, которая есть у Украины, могла бы помогать продвижению наземных войск с как можно меньшими потерями.

"И здесь на передовую роль выходит наша артиллерия. Мы уже получили HIMARS, гаубицы M777, которые с помощью разведданных, беспилотных летательных аппаратов могут наносить ювелирные высокоточные удары", - отметил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Воздушных силах оценили эффективность украинской ПВО.

По словам Игната, вражеская авиация уже в течение 2,5 месяцев не заходит в зону действия противовоздушной обороны Украины. Оккупанты применяют авиацию только на фронте.

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