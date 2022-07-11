Владимир Зеленский добавил, что не может подробно раскрывать подробности тех или иных планов, которые ставят перед Вооруженными силами.

Задачей украинских военных является деоккупация всей территории государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время совместного с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте брифинге сегодня в Киеве, отвечая на вопрос относительно планов по деоккупации южной части Украины, о которых недавно заявил министр обороны Алексей Резников.

"Задачей всех наших военных является деоккупация всей нашей территории. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства. Деталями тех или иных планов, если вы не против, делиться не буду", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, в опубликованном 10 июля интервью The Sunday Times министр обороны Резников заявил, что Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием.

По словам министра, президент поручил высшему военному руководству разработать планы по освобождению временно захваченных территорий, поскольку те имеют жизненно важное значение для экономики страны.

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