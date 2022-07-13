Эксперты уверены: с поступлением вооружения от стран-партнеров Украина с каждым днем чувствует себя сильнее и увереннее в возврате своих территорий.

Деоккупация Юга Украины - в разгаре. Речь идет о Херсонской области, южной части Запорожской области.

Деоккупировать прибрежные районы на Юге военным приказал лично президент Украины, говорится в сюжете проекта FreeДом.

"Задача, поставленная президентом Украины, - четкая. Должны быть освобождены в конечном счете все украинские территории, включительно с теми, которые были оккупированы еще в 2014 году", - отметил политолог Петр Олещук.

О приказе Зеленского по деоккупации Юга рассказал глава Минобороны Алексей Резников.

Эксперты уверены: с поступлением вооружения от стран-партнеров Украина с каждым днем чувствует себя сильнее и увереннее в возврате своих территорий.

"Идет расчет на продолжение поступления западной военной помощи. Мы видим, как РСЗО от США уже влияют на фронте, в частности, методом уничтожения складов с оружием, командных пунктов росскийской армии", - говорит политолог.

В Госдуме РФ традиционно огрызнулись на приказ Зеленского отвоевать Юг страны и назвали этот шаг "агонией".

Тем временем, жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей просят эвакуироваться всеми возможными способами. Ведь это будут огромные бои. Люди не должны стать щитом между врагом и нашей армией.

"Деоккупация Юга продолжается буквально каждый день. По словам Зеленского, Украина может не вернуть все свои территории быстро, как бы этого хотелось", - отмечается в сюжете.

Не исключается, что некоторые территории все-таки придется возвращать дипломатическим путем. Это займет больше времени. Но отдавать России часть территорий в обмен на мир никто точно не будет.

"Когда Украина говорит о контрнаступлении, то имеется в виде возвращение тех территорий, которые были оккупированы", - говорит Петр Олещук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей украинских военных является деоккупация всей территории государства.

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