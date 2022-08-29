Згурец говорит, что ВСУ нужно как можно больше тяжелого вооружения и артиллерии.

Сейчас для успешного контрнаступления и освобождения от оккупантов захваченных ими территорий Украине не хватает мощной бронетехники, а также артиллерии.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"У нас есть прямой контакт Залужного с Марком Милли. Когда речь идет об оружии, они предварительно проводят консультации. То есть США информируют о том, что нам необходимо на сегодня, чтобы вести боевые действия. Из того, что в последнее время говорит Залужный, можно сделать выводы, что в Вооруженных силах Украины есть огромная потребность в артиллерии. Поскольку враг все равно сохраняет количественное преимущество в артиллерийских системах", - пояснил Згурец.

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По его словам, одной артиллерии для контрнаступления не хватит - нужно еще и много бронетехники.

"Ведь, если с помощью HIMARS мы перебьем все логистические пути оккупантов, то дальше нам нужно будет их вытеснить с нашей территории. Для этого нам нужно тяжелое вооружение. В частности, мощная бронетехника. Количество танков, которое мы получили, пока не достаточно для активных контрнаступательных действий. Поэтому ожидаем, что в формате ленд-лиза мы сможем такую технику получить", - говорит эксперт.

Недавно руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.

Ранее в Силах обороны юга рассказали, как происходит ожидаемое контрнаступление.