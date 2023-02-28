Ступак убежден, что контрнаступление украинских военных может начаться в течение 30-60 ближайших суток.

Военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что украинские военные могут пойти в контрнаступление в ближайшие недели. По его прогнозу, это произойдет в течение одного-двух месяцев.

"Мое внутреннее убеждение таково – контрнаступление может начаться в течение 30-60 ближайших суток. То есть до конца апреля можно ожидать контрнаступления ВСУ. Сейчас многое зависит от нашей логистики, насыщенности наших тылов людьми. Эти 8 бригад ("Гвардии наступления" МВД – ред.), которые создаются, их надо научить. Конечно, многое зависит от боеприпасов – это техника, которая сейчас едет в Украину из стран Запада", – подчеркнул Ступак в интервью ТСН.

Эксперт напомнил, что фото и видеоподтверждение того, как загружают и маскируют американские БМП, которые едут в Украину, уже появились в публичном пространстве.

Видео дня

"Надо насытить наши тылы техникой, запасными частями, чтобы в случае повреждения техники ее можно было быстро отремонтировать без необходимости везти ее в Польшу или еще дальше", – добавил Ступак.

Когда начнется контрнаступление ВСУ: прогнозы

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные будут готовы к переходу в контрнаступление весной. По его словам, целью этого наступления будет освобождение от оккупации всех украинских территорий, включая Крым.

В то же время бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует, что контрнаступление ВСУ может начаться во второй половине весны. Именно к этому времени Украина должна получить 700 танков и более 1000 БМП от западных партнеров и укомплектовать новые бригады.

Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что украинская армия может пойти в наступление в мае или начале июня. Он добавил, что ВСУ покажут совсем другой уровень технологии ведения войны, "в очень сильном контрасте с тем, что сегодня демонстрирует Россия".

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