Противники в Мелитопольском районе паникуют, отметил мэр Мелитополя.

На временно оккупированной части Запорожской области россияне устраивают инструктажи по эвакуации для коллаборантов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. "Оккупанты и коллаборанты Мелитопольского района сами паникуют и пытаются напугать других - готовятся паковать чемоданы и распространяют провокации насчет онтрнаступления ВСУ", - отметил мэр.

Чиновник добавил, что недавно "оккупанты провели "тайные" сборы среди "своих" в коллективах детсадов, школ, больниц и полиции населенных пунктов Мелитопольского района". "Коллаборантов проинструктировали, как эвакуироваться, поскольку времени может быть мало. Указали путь через Крым", - рассказал он.

Видео дня

Также, по словам Федорова, в российских "Телеграм"-каналах распространяют методички для жителей: что делать в случае контрнаступления ВСУ, а по городу распространяют фейки о расправах над мелитопольцами после деоккупации.

Контрнаступление ВСУ - новости, которые сегодня стоит знать

25 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что запланированное на весну контрнаступление украинских войск пока нельзя начать, поскольку нашему государству необходима дополнительная помощь вооружением. В Минобороны порекомендовали не обсуждать запланированное контрнаступление ВСУ.

В начале марта военный эксперт Иван Ступак говорил, что факты мародерства свидетельствуют о подготовке врагов к бегству с территории Запорожской атомной электростанции.

Вас также могут заинтересовать новости: