Там призвали не задавать вопросов на эту тему экспертам на телевидении и не писать посты в интернете.

В Минобороны призвали украинцев прекратить обсуждать стратегические военные планы, в частности те, которые касаются предстоящего контрнаступления.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она напомнила, что "стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три лица в этом государстве - верховный главнокомандующий (президент), министр обороны, главнокомандующий", а все остальные могут лишь цитировать.

"Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам - а как же там контрнаступление, не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии", - рекомендовала Маляр.

Видео дня

Она отметила, что у Украины один стратегический план - освободить все территории, а детали - это уже военная тайна. "Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация - это тоже оружие и мы им тоже воюем", - пояснила ситуацию Маляр.

В качестве примера она привела контрнаступление в Харьковской области. Она отметила, что это стало самой успешной операцией за время полномасштабного вторжения, поскольку никто не обсуждал это контрнаступление до его начала. "Была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных", - подчеркнула она, добавив, что тишина дала военным выиграть время и делать свою работу.

Возможен контранступ Украины

Некоторое время назад появилась информация о том, что Украина готовится весной к контрнаступлению. Даже была обнародована информация о том, что ВСУ накапливают силы и готовят технику к контрнаступлению, которое может произойти в апреле-мае. А в подготовке им помогают США.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Yomiuri заявил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, которое было запланировано на весну, поскольку необходима дополнительная поддержка оружием.

Вас также могут заинтересовать новости: