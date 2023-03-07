Враги с лета 2022 года на ЗАЭС активно занимаются промышленным шпионажем, поделился военный эксперт.

Факты мародерства свидетельствуют о том, что российские оккупанты будут "уматывать" с территории Запорожской атомной электростанции.

Нужно быть готовыми к тому, что после отступления противника на ЗАЭС будет заминирована максимальная площадь, рассказал военный эксперт Иван Ступак в эфире "FreeДом". "…факты мародерства - это… один из ключевых признаков того, что, скорее всего, они будут оттуда уматывать…", - отметил он.

По его словам, РФ также на территории АЭС с лета прошлого года активно занимается промышленным шпионажем.

"...Российская Федерация уже где-то с лета прошлого года занимается активно промышленным шпионажем на территории этой АЭС, в частности, …топливные сборки, которые, если не ошибаюсь, они производства США, вывозились... для того, чтобы получить доступ к технологиям…", - поделился Ступак.

Ситуация на ЗАЭС - сегодня это стоит знать

Противники в марте прошлого года захватили ЗАЭС. Враги превращают атомную электростанцию в военную базу, в частности, они все вокруг минируют. На АЭС находятся представители корпорации "Росатом", которые помогают оккупантам.

6 марта в "Энергоатоме" сообищили, что оккупанты занимаются просчитыванием вероятных сценариев отступления с ЗАЭС и метят оборудование, которое можно украсть.

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