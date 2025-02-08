Трепанация черепа и другая российская хирургия военному преступнику не помогла, сообщили в ведомстве.

В Ивановской области России после взрыва умер командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады РФ, капитан Константин Нагайко, причастный к обстрелу поминок в селе Гроза Харьковской области.

Как сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, 3 января 2025 года Нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области, где он проходил военную службу.

"Трепанация черепа и другая российская хирургия военному преступнику не помогла", - говорится в сообщении.

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Ракетный удар по селу Гроза - что сообщалось

Напомним, 5 октября 2023 года российская армия нанесла удар ракетой "Искандер" по кафе в селе Гроза во время поминок. Тогда погибли 59 человек. В ГУР утверждают, что Нагайко был причастен к этому обстрелу.

Ранее УНИАН писал, что в момент удара в заведении находились около 60 человек. Они пришли на поминальный обед по погибшему военному.

В результате атаки погибли 59 человек. Это местные жители: пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Кровавый удар по небольшому населенному пункту убил целые семьи местных жителей. В полиции сообщали, что нашли двух предателей, которые навели удар на Грозу.

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