РФ нарушила международное гуманитарное право, отмечают в ООН.

5 октября был нанесен удар "Искандером" по селу Гроза Харьковской области. Враг попал в кафе, где проходил поминальный обед по погибшему военному. Это нападение было одной из самых смертоносных атак россиян по мирному населению Украины.

В своей докладе Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтверждает, что за атакой стояли российские оккупанты, а все жертвы удара – гражданские люди.

"Есть разумные основания полагать, что ракета была запущена российскими вооруженными силами и что не было никаких признаков военного персонала или каких-либо других законных военных целей в кафе или рядом с ним во время нападения. ... Все погибшие – 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик – были гражданскими лицами, которые были на приеме после похорон и перезахоронения местного жителя, который был военнослужащим украинских вооруженных сил. Взрывом полностью разрушены кафе и небольшой магазин. ... 15 семей потеряли двух или более членов семьи", – отмечают в организации.

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В отчете говорится, что российские вооруженные силы либо не сделали всего возможного, чтобы убедиться, были ли цель военной, либо намеренно целили по гражданским лицам или гражданским объектам. И любой сценарий будет нарушением международного гуманитарного права.

"Мы призываем Российскую Федерацию провести полное и прозрачное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности и принять меры для предотвращения подобных нападений в будущем. Мы также призываем Российскую Федерацию обеспечить доступ к эффективным средствам правовой защиты, включая надлежащее возмещение, для жертв и их семей", – отмечают в ООН.

Отчет ООН был основан на информации, собранной мониторинговой миссией по правам человека, посетившей Грозу 7 и 10 октября.

Обстрел села Гроза на Харьковщине

В момент удара по кафе в селе Гроза российской ракетой "Искандер" в заведении находились около 60 человек. Они пришли на поминальный обед по погибшему военному.

В результате атаки погибли 59 человек. Это местные жители: пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Кровавый удар по небольшому населенному пункту убил целые семьи местных жителей – в несколько поколений.

11 октября правоохранители сообщили, что нашли двух предателей, которые навели удар на Грозу.

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