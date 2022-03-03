Теперь украинцам будет легче сопротивляться оккупантам.

Первый заместитель председателя комитета, народный депутат Андрей Осадчук сообщил, что теперь гражданские украинцы могут отстреливать российских оккупантов.

"Комитет правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины только что единодушно проголосовал за значительное ужесточение уголовной ответственности за мародерство и снял все ограничения на применение огнестрельного оружия гражданским населением для отпора вооруженной агрессии РФ/другой страны, на время военного положения", - написал Осадчук на своей странице в Facebook.

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