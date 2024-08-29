По его словам, осознание реальности приходит, когда появляются первые раненые и погибшие.

Комбриг 15 бригады артиллерийской разведки полковник Александр Попов заявил, что "романтика войны" рассеивается быстро. Это происходит, когда есть первые раненые, погибшие и море огня вокруг тебя.

Как признался офицер в интервью УП, война для него началась не в 14-м году, а в 13-м, когда выполнял задачи в составе 18-го отдельного вертолетного отряда в Демократической Республике Конго.

Мы привлекались для перевозки грузов для наземных контингентов в различных отдаленных регионах, там же в большинстве горные районы. Также перевозили пассажиров миссии ООН, возили арестованных, освобожденных пленных, продукты.

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Попов вернулся в Украину в мае 2014 года, уже через неделю снова принял свою штатную должность и находился на Крымском перешейке.

"Еще загар не прошел африканский, а уже пошел крымский", - вспомнил полковник.

Комбриг отметил, что сравнивая интенсивность, сложность, то, что происходило в Африке, - это были игрушки на самом деле. В Украине была другая война.

"Ты воюешь с повстанцами, которые имеют на вооружении в большинстве случаев в лучшем случае в лучшем случае китайский "Калашников". Это не шутка, я часто такие видел: выглядит как "Калашников", но там иероглифы на нем. Попадались у повстанцев этих кое-где РПГ советские, было 2-3 каких-то гаубицы ну и пару крупнокалиберных пулеметов. Поэтому, вернувшись из Африки, где-то еще существовал во мне маленький романтизм. И это на самом деле так печально. Потому что до 14-го года наша армия имела такие себе подготовку и обеспечение, да и вообще представление, что же это на самом деле война", - отметил Попов.

Он также добавил, что моральная готовность к реальным действиям была искривленной. Военные имели еще "этот романтизм на волнах песен разных". Но все это быстро прекращается, когда есть первые раненые, погибшие и море огня вокруг тебя.

"Я помню в 2014 году, это был июль. Я недолго был на Крымском перешейке, и мы получили задачу выполнять задачи на востоке Украины. Это был район Дебальцево. Ты смотришь вокруг вечером - а небо горит. Вот просто горит. Интенсивность боев почему-то днем там была средняя, а вот где-то начиная с восьми вечера до часу ночи был такой лютый движ. И тогда уже спадает это романтическое бельмо немного с глаз. И ты понимаешь, где ты находишься и что то, чему тебя учили, немного не соответствует действительности. Где-то так - абсолютно", - отметил комбриг.

Полковник подчеркнул, что военные должны набираться опыта, чтобы выполнить задание и сохранить жизнь своих людей. Тогда в подразделении Попова не было ни одного раненого или погибшего. Он был командиром батареи в 26-й артиллерийской бригаде, которая прикрывала выход войск во время известной операции в Дебальцево, которой тогда командовал генерал Сырский.

Война в Украине: ситуация на фронте

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что основной целью оккупантов на Покровском направлении является создание южного фланга. Он отметил, что сейчас Украина находится в стадии стратегии оборонительного типа, цель которой - истощение врага.

Ранее соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый заявил, что ситуация на Покровском направлении критическая. Он отметил, что россияне быстро продвигаются. Уже затруднена логистика ВСУ, поскольку враг взял под огневой контроль один из главных логистических путей.

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