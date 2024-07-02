В ВМС отмечают, что Керченская паромная переправа восстановлена после удара.

Российские оккупанты пытаются выстраивать очередные "заборы", чтобы защитить Крымский мост, но им это не поможет. Об этом сказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Враг пытается все время какой-то очередной забор построить", - подчеркнул он.

По его словам, для россиян проблема в том, что полностью перекрыть Керченский пролив они не могут, потому что там происходит мореплавание и под иностранными флагами.

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"А защитить не могут на 100%, потому что ничто нельзя защитить на 100%, если есть желание, чтобы это уничтожить", - сказал Плетенчук.

Он также рассказал, что российские оккупанты возобновили работу Керченской паромной переправы после удара.

"Вопрос насколько ее хватит", - добавил спикер ВМС Украины.

При этом он отметил, что у врага выбора особого нет, потому что эта переправа "принимает на себя более трех четвертей грузов".

По его словам, именно она обеспечивает российскую военную группировку в Крыму и на юге Украины.

"Соответственно это законная военная цель", - сказал он.

Также спикер отметил, что именно по этим причинам предыдущее поражение по переправе было не случайным.

Как россияне защищают Крымский мост

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов отмечал, что российские оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста от ударов Сил обороны.

По его словам, враг возводит новые фортификационные сооружения, усиливает морские фортификации, инженерные работы проводит. При этом добавил, что это касается как классических систем, так и кустарных, когда просто баржами прикрываются какие-то пути и направления.

Юсов подчеркнул, что это не новая тактика, потому что раньше россияне уже пытались защититься.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что в Крыму будет продолжаться давление на российских оккупантов - будут атаки с воздуха, будут использоваться морские ударные беспилотники и проводиться тайные спецоперации.

Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту - в октябре 2022 года и в июле 2023-го.

В ночь на 30 мая ВСУ успешно атаковали паромную переправу россиян в Крыму. По данным Генштаба, Силы оборонынанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которую враг активно использовал для обеспечения своей группировки войск.

Тогда Плетенчук отмечал, что в Крыму и в дальнейшем будут происходить подобные ситуации с теми объектами, которые являются частью военной инфраструктуры, логистики.

По его словам, эта переправа была фактически основной логистической ветвью для обеспечения российской группировки, которая находится в Крыму и соответственно группировки, которая находится в южной части Украины. Плетенчук отметил, что речь идет в целом о Таврическом направлении.

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