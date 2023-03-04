Виктор Хоренко также обсудил обеспечение бойцов.

Восточную "крепость" Бахмут, которую ВСУ обороняют уже более восьми месяцев, посетил командующий ССО Украины бригадный генерал Виктор Хоренко.

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций ВСУ в официальном Telegram-канале и опубликовал фото визита. Командир проверил работу подчиненных подразделений, которые обороняют Бахмут и выполняют задания на территории Донецкой и Луганской областей. Он ознакомился с обстановкой на местах боевых действий и обсудил обеспечение бойцов.

"Все подразделения ССО Украины, привлеченные к обороне Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно", — заявил Хоренко.

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По его словам, в текущих условиях обороны города крайне важна коммуникация между всеми звеньями в структуре ССО. Если вовремя реагировать на запросы солдат, то и результат на поле боя будет максимально эффективным.

Ситуация в Бахмуте: последняя информация

Как сообщили в свежей сводке от Генштаба ВСУ, рашисты не оставляют попыток окружить восточную "крепость", которую украинские защитники обороняют титаническими усилиями.

Вчера, 3 марта, город посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Во рамках визита сообщалось, что ситуация в Бахмуте чрезвычайно сложная. Враг бросил на захват города наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера" и российские регулярные войска.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) предположили, что ВСУ могут готовиться контролируемо выйти из Бахмута. Украинские войска взорвали два критически важных моста в районе восточной "крепости".

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