Также они остановили попытку прорыва в один из населенных пунктов.

Украинские пограничники на Восточном фронте ликвидировали три десятка россиян и перехватили дрон.

Кроме того, как сообщает Государственная пограничная служба Украины, они отбили позиции.

В Бахмуте под прикрытием артиллерии "вагнеровцы" атаковали опорный пункт украинских пограничников. Защитники совершили удачный маневр и начали стрелковый бой, который продолжался до темноты. В результате действий пограничников позиции удалось отбить.

Видео дня

Кроме того, в Донецкой области они остановили попытку прорыва россиян в один из населенных пунктов. Пограничники-минометчики "ловили" малые стрелковые группы противника во время их передвижения. Окончательно ликвидировали штурмовиков из стрелкового оружия.

"Луганщина. Пограничники приземлили вражеский коптер. Дрон достался защитникам невредимым, поэтому теперь будет помогать уничтожать оккупантов", - отмечают в ГПСУ.

Война в Украине

За последние сутки украинские воины ликвидировали 765 российских оккупантов. Всего Россия уже потеряла около 151 тыс. 370 человек.

Украинские защитники отразили наступательные действия российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях фронта.

В районе Енакиево Донецкой области украинские зенитчики уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Вас также могут заинтересовать новости: