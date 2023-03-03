Ситуация на этом участке фронта крайне тяжелая, однако военное руководство Украины бок о бок с ВСУ противостоит российской агрессии.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский второй раз за неделю приехал в самый горячий участок фронта - в украинский город Бахмут, куда недавно военное командование отправило подкрепление.

Ранее генерал уже наведывался к военным 25 февраля. Не прошло и 7 дней, как военное руководство Украины решило снова поддержать ВСУ в противостоянии российскому "нашествию". Подробности визита сообщила пресс-служба Сухопутных войск

"В Бахмуте командующий заслушал доклады командиров о состоянии дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами по повышению обороноспособности наших подразделений на линии фронта", - говорится в публикации.

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В Сухопутных войсках уточнили, что ситуация под Бахмутом крайне сложная - россияне не оставляют попыток оккупировать город и накапливают ресурсы. В столкновениях с ВСУ оккупанты задействовали сильнейшие подразделения ЧВК "Вагнер", а также российские регулярные части. Бои идут почти круглосуточно.

"Командующий поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в боях за Бахмут являются примером стойкости, мужества и героизма", - резюмировали там.

Сырский о ситуации в Бахмуте

Напомним, что 28 февраля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об оперативной ситуации в Бахмуте международным СМИ. По его словам, враг несет существенные потери, но не оставляет попыток "сломать" оборону ВСУ. Для этого военное командование РФ задействовало самых кровавых из своих наемников - участников ЧВК "Вагнер". Однако это не пугает украинских титанов крепости "Бахмут".

Сегодня стало известно, что на фоне больших потерь среди "вагнеровцев" под Бахмутом личное обращение к лидеру Украины Владимиру Зеленскому записал основатель формирования Евгений Пригожин. Он заявил, что город окружен и для ВСУ осталась только одна свободная дорога.

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