Там сейчас сложная гуманитарная ситуация.

На оккупированной части Херсонской области остается 20-30% гражданского населения.

"Там остается 20-30% населения. Пока была возможность, до проведения так называемого референдума, выезжали только через Васильевку из Херсонской области 500-600 человек каждые сутки. К сожалению, сейчас выезд закрыт, люди могут выезжать исключительно через Крым", - сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире национального телемарафона.

По словам Соболевского, на оккупированной части Херсонской области сейчас сложная гуманитарная ситуация. Оккупанты проводят постоянные фильтрационные рейды, разыскивая людей, которые помогают Вооруженным силам Украины. Также есть давление на предпринимателей, чтобы те отказались от использования гривни.

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Ситуация в Херсонской области: подробности

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, с 24 февраля 2022 года, Херсонская область оказалась под временной оккупацией. В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины 11 ноября 2022 года украинские бойцы освободили Херсон, отбросив российские войска на левый берег Днепра.

Враг продолжил обстреливать деокуповану часть Херсонской области. В Херсоне с 20 ноября из-за вражеских обстрелов погибли 65 человек.

Российские захватчики за минувшие сутки 90 раз атаковали свободную часть Херсонской области.

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