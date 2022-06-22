Ночью и утром враг обстреливал из минометов Эсманьскую и Новослободскую громады, предварительно - без жертв.

Количество раненых в результате вражеских обстрелов в Сумской области возросло до шести.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Ночью и утром враг обстреливал из минометов Эсманьскую и Новослободскую громады. 20 "приходов". Жертв и разрушений предварительно нет. Также уточнение относительно вчерашних обстрелов Краснопольской громады: ранены шесть человек", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 июня вечером в Сумской области произошла вражеская атака с дронов-камикадзе, в результате которой, по предварительным данным, были ранены четыре человека. Всего было 42 "прилета" по территории Краснопольской громады.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. Вчера, 21 июня, русские войска оккупировали ряд близлежащих сел.

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, в ближайшую неделю РФ попытается атаковать Лисичанск. Как отмечает, в свою очередь, Генштаб оккупанты уже приближаются к городу, территория под огнем.

Кроме того, россияне пытаются возобновить наступление на Славянск.

Агрессии Путина помогает и Беларусь. Украинские военные заметили ведение силами республики разведки на границе с нашей страной.

Если президент России "дожмет" Лукашенко вступить в войну против украинского государства, то беларуская армия может сформировать ударную группировку и начать активные боевые действия на протяжении месяца, говорили ранее эксперты.

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