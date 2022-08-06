Коваленко не исключает, что ракеты передадут ВСУ уже в августе.

Вооруженные силы Украины могут получить ракеты ATACMS дальностью поражения целей до 300 километров для реактивных систем HIMARS до конца августа.

Такой прогноз сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 канала.

"Я не исключаю, что мы можем получить именно это оружие уже в конце августа. Почему бы и нет?" – задался он вопросом.

"Мы уже получаем первый пакет помощи (от США). Среди боеприпасов, о которых мы знаем, есть реактивные боеприпасы к М142 HIMARS, а также для ствольной артиллерии. Могут быть и другие позиции, о которых не сообщали в открытых источниках", – добавил эксперт.

По его словам, вопрос поставки ракет ATACMS стоит "очень остро".

"Давление не только со стороны политических сил в Вашингтоне, а еще и из Пентагона. У него есть влияние на принятие таких решений. Потому я не исключаю, что уже в августе мы увидим эти ракеты", – заявил Коваленко.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Эксперты уверены, что новое вооружени раскроет перед Украиной небывалые возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется

Вас также могут заинтересовать новости: