По словам президента, решающими в войне должны стать ближайшие недели.

Украине важно провести успешное контрнаступление до середины сентября, пока это будут позволять погодные условия.

Такое мнение высказал "Обозревателю" военный эксперт Владислав Селезнев.

Ранее президент Владимир Зеленский озвучил критические сроки освобождения территорий Украины: решающими должны стать следующие три-шесть недель.

"Затем начинается период дождей, поэтому можно будет использовать только дороги с твердым покрытием. По полям ездить будет невозможно. Техника вязнет, проводить активные действия в таких условиях нельзя. Плюс это в определенной степени акцент и привлечение внимания наших западных партнеров. Мы знаем, что фактически с середины июля и весь август вся западная элита уходит в отпуска. Нам крайне важно иметь на этот период достаточно сил и средств, которые мы получаем в рамках военно-технической помощи от наших стран-доноров и партнеров", - объяснил Селезнев.

По его словам, Зеленский дал понять международным партнерам: пока они будут отдыхать, украинские военные выдавят врага как можно дальше.

"Для этого нам нужно определенное количество вооружения, снарядов к нему и иные средства огневого воздействия на противника. К моменту выхода вас из отпусков мы уже будем иметь необходимые результаты. Кстати, это полностью коррелируется с предыдущими заявлениями руководителя ГУР генерала Буданова, который говорил, что весь мир ближе к середине августа увидит удивительные изменения, реализованные ВСУ, связанные с переломом в ситуации в ходе российско-украинской войны", - говорит эксперт.

Ранее в СНБО оценили сроки освобождения Херсонской области от российских оккупантов.