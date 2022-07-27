Секретарь СНБО подчеркнул, что российские оккупанты уже дрожат, потому что мы уничтожаем их базы с боеприпасами и техникой.

Враг дрожит, потому что украинские войска уничтожают его базы с боеприпасами, нефтепродуктами, техникой - это происходит благодаря оружию, которое Украине предоставляют страны-союзники.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, какова вероятность выдержать сроки 3-6 недель по освобождению оккупированных территорий страны и свидетельствует ли это об активизации в поступлении вооружения в Украину.

По его словам, за последний месяц процесс поступления военной помощи от стран-союзников является достаточно мощным.

"Это не такие темпы, которые у нас были в апреле-мае. Сейчас совсем другая работа. Мы на сегодняшний день получим от наших партнеров то, что нам было нужно....То, как наши (ВСУ - УНИАН) пользуются этим оружием, можно было смотреть по этому печально известному мосту (Антоновский мост в Херсоне - УНИАН)...Вы видите, как филигранно работает эта техника, которую нам предоставляют наши партнеры",- подчеркнул Данилов.

По его словам, международные партеры в восторге от того, насколько качественно украинские военные используют предоставленное вооружение. "Самые высокие оценки от наших партнеров - Великобритании, США и других стран",- подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, относительно сроков освобождения оккупированных территорий страны.

"То, что касается сроков, я более осторожен. Я бы очень хотел, чтобы это было намного быстрее. Это война. На войне очень много разнообразных событий. Враг стягивает сейчас максимальное количество сил. Именно на Херсонском направлении началось очень активное движение их войск. Они стягивают дополнительные силы. Я точно знаю, что наши войска будут делать все от них зависящее для того, чтобы в те сроки, которые поставил президент, они в эти сроки уложились",- сказал Данилов.

Он подчеркнул, что "в любом случае победа будет за нами, неделей раньше, неделей позже - это только военное дело", - подчеркнул Данилов.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в интервью The Sunday Times министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого собираются миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием.

19 июля министр обороны отмечал, что скорость деоккупации захваченных территорий зависит от темпов получения оружия.

26 июля глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит, по итогам встречи с Зеленским, сообщил изданию Politico, что Украина должна вернуть захваченные Россией территории в течение следующих 3-6 недель. По его словам, это он услышал от президента и других чиновников Украины.

Сегодня, 27 июля, в ОК "Пивдень" сообщили, что ВСУ нанесли точечные удары по Антоновском мосту, единственному в Херсоне моста через реку Днепр. Оккупанты перевозили по нему технику и боеприпасы.

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