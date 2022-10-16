Эксперт напомнил, что цель Путина - создать единую группировку.

После освобождения украинскими войсками Херсона, Беларусь может ударить по Украине с севера.

Такой прогноз в интервью УНИАН озвучил директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

"Я в 2014 году говорил, что это война и она будет длиться 10 лет. Получилось, что первый этап войны продлился 8 лет. Сейчас начался второй этап. Надо рассчитывать, что он тоже будет длиться 10 лет. В войну еще должна вступить Беларусь. Потому что, когда поднимутся ставки, когда Украина освободит Херсон, Путин прикажет Лукашенко начать наносить удары по Украине с севера", - отметил Соскин.

Эксперт напомнил, что цель Путина - создать единую группировку.

"Латушко четко сказал, что цель Путина – создать единую группировку. И решение об этом принято, о создании объединенных сил военных. Где-то чтобы было 120 тысяч человек к концу февраля 2023 года. В том, что она пойдет, даже нет сомнений. Но вопрос – куда пойдет эта группировка – в Польшу, Литву, Латвию - вот вопрос", - отметил Соскин.

В то же время, эксперт не исключает, что эта группировка будет в состоянии воевать с НАТО.

"А как НАТО будет воевать с ними, вот зайдет к ним 120 тысяч, на территорию Польши, Литвы и Латвии, как их уничтожить? Если они войдут в города, как муравьи, как тараканы, как саранча. Как их уничтожить? Это мы готовы к этому. Украина уже через все прошла, она может уничтожить. А если будет эта армия готовиться для того, чтобы туда зайти? Это самоубийство, но Путину плевать", - заявил эксперт.

Соскин также напомнил о выступлении президента страны-агрессора Путина в Астане.

"Он опять выступал, в Астане, он опять говорил, что "самая главная угроза - это золотой миллиард", что "НАТО воюет против России". Он переключил полностью угол направления атаки с Украины, то есть уже не Украина главная, а главные – это страны НАТО. Которые все больше поставляют оружия, благодаря которым Украина держится. Поэтому надо убрать главного "врага", главного виновника бед, которые теперь легли на Российскую Федерацию. У него была полуторачасовая встреча с Эрдоганом в Астане. Главная тема была - создание газового хаба в Турции на границе с Европейским союзом. И Путин сказал, что Черное море – это "самое безопасное" место, где можно создать такой хаб. Тогда мы задаем себе вопрос, если Черное море – безопасное, то где же тогда будет опасное. Балтийское?", - заявил эксперт

Соскин напомнил, что главные силы РФ сегодня на Балтийском море.

"Главные силы у него сегодня – на Балтийском море, где у него не пробит путь через Польшу или Литву к Калининградскому этому анклаву. Я думаю, что Путин своим больным мозгом думает сейчас, как поднять уровень эскалации. Они не живут мозгом. Там нет логики. Нельзя думать об их действиях, руководствуясь рациональным логическим мышлением. Надо исходить из того, что это голодная масса, которой скажут – "идите грабьте, вот перед вами – очень зажиточная и откормленная территория; и вы можете там поживиться; и это ваша территория кормления". Вот главный месседж, который им будет дан, и я думаю сейчас уже посылается", - отметил эксперт.

Соскин также отметил, что выход из строя "Северного потока" и Крымского моста изменили план Путина.

"Крымский мост разрушен. А почему? Да он уже не нужен, его функциональная принадлежность уже отпала. "Северные потоки" не нужны, а они находятся в Балтийском море. Раз не нужны два этих мощнейших логистических проекта, значит план изменился. Значит будет что-то другое. А другое что – уничтожение главного врага - государств "золотого миллиарда", как он их называет", - заявил Соскин.

Участие Беларуси в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко предоставил Путину территорию Беларуси в качестве военного полигона. Именно со стороны Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские оккупанты используют воздушное пространство Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

По мнению аналитиков, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

При этом Минобороны Беларуси публикует фотографии и видео прибытия российских военных, которых население Беларуси якобы встречает "хлебом-солью". Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь и принял решение о создании совместной с Россией группировки войск.

Белорусские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

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