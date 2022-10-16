По его словам, имитация бурной деятельности в Беларуси будет продолжаться.

В последнее время вновь актуализировалась тема возможного наступления на Украину со стороны Беларуси. В частности, появилась информация о том, что Александр Лукашенко проводит скрытую мобилизацию, а в селах уже раздают повестки.

Однако все эти меры являются информационным вбросом и проводятся с целью оттянуть украинские войска на северное направление.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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"Совершенно очевидно, что Лукашенко всячески петляет, чтобы реально не привлечь свои силы и средства для участия в этой так называемой "специальной военной операции", несмотря на колоссальное давление на него со стороны Владимира Путина. Поэтому Лукашенко уже 24-ю неделю подряд проводит масштабные учения на всех полигонах, он бряцает оружием, он активно раздает боеприпасы и вооружение для путинской армии. Он имитирует очень бурную деятельность. Но делает это, чтобы избежать непосредственного участия своих вооруженных сил в этом конфликте. Потому что совершенно очевидно, что силовики, армия сегодня являются основой его поддержки. Потеря такой базы повлечет последствия для Лукашенко", - считает эксперт.

По его словам, имитация бурной деятельности в Беларуси будет продолжаться.

"Акцент является вполне очевидным: чтобы украинские Силы обороны держали определенный комплект сил и средств на северных границах нашего государства, а не перебрасывали эти силы и средства на другие, не менее важные участки фронта", - подчеркнул Селезнев.

Участие Беларуси в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко дал Путину территорию страны как военный полигон. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские оккупанты используют воздушное пространство Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

По мнению аналитиков, угроза со стороны Беларуси будет храниться до конца года.

При этом Минобороны Беларуси публикует фотографии и видео прибытия российских военных, которых население Беларуси якобы встречает "хлебом-солью". Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь и принял решение о создании совместной с Россией группировки войск.

Белорусские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

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