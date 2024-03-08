Известно, что Канада уже передала Украине более 100 специализированных камер для дронов.

Министр обороны Канады Билл Блэр дал обещание принять участие в международной "коалиции дронов" для Украины, руководителями которой являются Латвия и Великобритания. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, передает пресс-служба правительства Канады.

В ведомстве отмечают, что будучи членом этой коалиции, Оттава будет продолжать искать пути для того, чтобы расширять возможности Украины в области беспилотников.

В правительстве также отметили, что на сегодня Канада сделала "значительный вклад" в укрепление развития Украины в области БпЛА, ведь передала нашему государству более 100 специализированных камер для беспилотников, которые изготовила компания L3 Wescam.

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"В дополнение к этим пожертвованиям в прошлом месяце Блэр объявил о передаче еще более 800 беспилотников от компании Teledyne FLIR из Ватерлоо, Онтарио", - говорится в сообщении пресс-службы.

Коалиция дронов для Украины: что известно

В начале 2024 года в Латвии заявили, что страна планирует объединить в коалицию почти 20 государств, которые помогут Украине иметь больше дронов, чтобы противостоять врагу на фронте. Тогда Андрис Спрудс заявлял, что благодаря этому Украина получит тысячи беспилотников.

Уже в середине февраля стало известно, что группа стран-членов НАТО, которая объединилась в "коалицию дронов", предоставит Украине миллион БпЛА, а в Польше создадут новый Совместный учебный и аналитический центр НАТО для подготовки украинских и натовских войск.

Как писал УНИАН, 17 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о том, что "коалиция дронов" официально стартовала.

"Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БпЛА значительно расширяют возможности Вооруженных Сил Украины", - отмечал тогда он.

Также стало известно, что Великобритания передаст ВСУ еще 10 тысяч дронов, общая стоимость которых составляет 125 миллионов фунтов.

"Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях. Вооруженные силы Украины используют предоставленное Великобританией оружие с беспрецедентным эффектом, что помогло уничтожить почти 30% Черноморского флота России", - отметил министр обороны страны Грант Шаппс.

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