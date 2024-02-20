Страна признает, что БПЛА играют важную роль в этой войне.

Нидерланды уже начали передавать Украине беспилотные летательные аппараты в рамках "дроновой коалиции".

Об этом рассказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Delfi. "Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать в соответствии с потребностями Украины", - добавила она.

Оллонгрен отметила, что беспилотники играют все большую роль на поле боя, поэтому нужно быть увереными, что они имеют технологическое преимущество перед Россией. Также необходимо предоставить Украине все самое лучшее, подчеркивает министр.

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Что известно о коалиции дронов для Украины

В начале года министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что они хотят объединить в коалицию почти 20 стран, которые помогут Украине вооружиться беспилотниками.

17 февраля в Министерстве обороны Украины официально объявили о начале работы такой коалиции - в нее вошли Латвия, Великобритания, Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды. Возглавили коалицию Латвия и Великобритания.

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