Также Генштаб официально приплюсовал еще один сбитый самолет РФ.

Вооруженные силы Украины уничтожили в боях существенное количество россиян: на утро 24 февраля Генштаб показал новую "психологическую черту" потерь России.

Собственно, официально украинская армия ликвидировала на своих территориях 409 010 оккупантов: за сутки защитники уничтожили плюс 770 человек.

Другие потери РФ на поле боя составляют:

Танков - 6534 (+8) ед;

боевых бронированных машин - 12425 (+15) ед;

артиллерийских систем - 9952 (+36) ед;

РСЗО - 999 (+0) ед;

средства ПВО - 684 (+2) ед;

самолетов - 340 (+1) ед;

вертолетов - 325 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7659 (+31);

крылатые ракеты - 1905 (+2);

корабли / катера - 25 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 12988 (+28) ед;

специальная техника -1576 (+1).

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История уничтожения самолета А-50

Напомним, вчера Главное управление разведки Украины объявило, что в рамках совместной миссии с ВСУ был уничтожен очередной самолет РФ А-50. Источники разведки уточняли СМИ, что по самолету ударили советскими ракетами С-200 над Азовским морем.

С утра ISW обнародовал свой анализ относительно ситуации. Там говорят, что сейчас Россия умышленно пытается распространить историю о том, что А-50 был ликвидирован ложным "дружественным огнем" ВС РФ. Это делается для того, чтобы дискредитировать силу Украины и ее способность одержать победу, считают аналитики.

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