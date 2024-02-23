Украинцы еще не исчерпали свои возможности, подчеркнул ветеран Дикий.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и целью россиян остается оккупация всей территории Украины и полная ее ликвидация как государства, а украинцев как нации.

Для победы над противником украинцам нужно снова вести себя так же, как в начале войны, об этом сказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала "Эспрессо". Он подчеркнул, что вопрос о существовании Украины сегодня стоит так же остро, как в 2022 году, и враг не изменил своих целей.

"По поводу территорий, судя по ряду признаков, не исключаю, что Закарпатская область обещана Орбану (премьер Венгрии Виктор Орбан, - Ред.) как верному союзнику. А все остальные украинские территории определены россиянами как Федеральный округ. Сейчас оккупанты сняли маски, и прямым текстом говорят, что их целью является окончательное решение украинского вопроса. И это употребляется в том смысле, который в свое время ввел Адольф Гитлер (лидер нацистской Германии, - Ред.). То есть россияне уже не скрывают, что пришли для геноцида", - отметил он.

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По словам Дикого, цель врага не изменилась, но возможности изменились. Экс-командир взвода батальона "Айдар" объяснил, что в 2022 году россияне не верили, что мы способны на реальное сопротивление. Потом враг увидел в нас серьезного противника, и Россия развернулась на большую войну, проведя самую большую мобилизацию со времен Второй мировой, переведя оборонку на работу в три смены.

"Мы еще можем победить, мы еще не исчерпали свои возможности, а россияне свои стачивают и тратят", - сказал он. Но, как подчеркнул Дикий, для того, чтобы победить, мы должны снова вести себя так же, как в 2022 году.

"Тогда мы все жили этой войной, и тогда мы начали побеждать, а в 2023 году мы расслабились. Украинцам нужно поменять свое отношение к войне", - отметил он.

Во сколько началась война в Украине, и что надо знать сейчас

Россияне еще весной 2014 года вторглись на территорию Украины и незаконно аннексировали Крым и помогли боевикам создать так называемые "ЛДНР" на Донбассе. Полномасштабное вторжение на украинскую землю противник совершил 24 февраля 2022 года около 5 часов утра. Сегодня - 23 февраля 2024-го, 730 день с начала полномасштабной российской агрессии.

Как сообщал УНИАН, ранее Евгений Дикий заявил, что в феврале 2024 года Украина оказалась перед угрозой, которая по масштабу сопоставима с началом полномасштабной войны.

Президент Владимир Зеленский говорил, что в этом году Украина будет не только обороняться, но и готовиться к новому контрнаступлению. Он подчеркнул, что в войне с такой большой страной как Россия оборона также является вызовом. Президент добавил, что на сегодня это задача номер один.

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