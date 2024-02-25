Отмечается, что враг заходит в село, пытаясь закрепиться, но "последствия для всех очевидны".

Российские оккупационные войска иногда прорываются в Работино Запорожской области. Однако для врага это дорога в один конец.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState. Отмечается, что сейчас в сети достаточно кадров присутствия вражеских групп и определенных единиц техники в том районе. Однако все это связано с их "банзай-атаками на село".

"Они не вступая в бой, заходят в Работино с надеждой закрепиться, но последствия для всех очевидны – их находят, ликвидируют или берут в плен", – констатируют аналитики.

Война в Украине: что происходит на фронте

ВСУ оставили Ласточкино вблизи Авдеевки. Об этом сообщает DeepState. Оккупанты продолжают давить на Северное и Орловку.

В Генштабе рассказали, что с начала суток 24 февраля на фронте произошло 69 боестолкновений. На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника в районе Работино. В то же время на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Тем временем украинские военные наносят врагу немалые потери. Так, в Донецкой области поразили российский ЗРК "Тор" и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Общие потери россиян в живой силе на этом участке фронта составляют 312 человек, сказал командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский.

Вас также могут заинтересовать новости: