Россияне охотятся на американскую систему ПВО.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, какими еще ракетами Россия может пытаться пробиться через систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot.

"Российская Федерация на сегодняшний день исчерпала всю номенклатуру своих ракет. Других нет, других они не придумали. Баллистические ракеты "Кинжал" и "Искандер-М" - все, что у них осталось. Это все, чем они могут нас удивить", - заявил он.

Реагируя на очередное заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что это Украина вынуждает РФ "на зеркальные меры", Жданов резко выдал:

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"Какие зеркальные меры? Чем вы нас еще можете удивить? У вас нечем больше. Все! Вы достигли предела совершенства, других ракет у вас нет".

Что касается сверхзвуковых крылатых ракет Х-22, то сейчас россияне их боятся использовать, отметил эксперт:

"Техническое оборудование для ее заправки и подготовки к пуску осталось в Энгельсе. Они боятся в Энгельсе готовить эти ракеты. Потому что, если туда опять прилетит какая-то "бавовна" и попадет в хранилище с ракетным топливом, им там всем будут "гайки".

Россия охотится на ЗРК Patriot в Украине - актуальное

Напомним, ночью 16 мая Россия атаковала Украину ракетами Х-47 "Кинжал". В Воздушных силах ВСУ заявили, что все шесть российских ракет этого типа были запущены в сторону Киева и уничтожены силами украинской ПВО.

Эусперты уверены, что все выпущенные Россией "Кинжалы" в ночь на 16 мая должны были попасть ЗРК Patriot.

"Нынешние удары по Киеву действительно были элементом охоты за ЗРК Patriot". - отмечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.