Войска РФ фиксируются на одной боевой задаче, отметил обозреватель.

Ракеты Х-47 "Кинжал", выпущенные Россией в ночь на 16 мая по территории Украины, должны были уничожить в ЗРК Patriot.

"Нынешние удары по Киеву действительно были элементом охоты за ЗРК Patriot… С учетом того, что был осуществлен пуск сразу шести ракет "Кинжал" в сопровождении остальных элементов, имевших, очевидно, роль отвлекающую и рассредоточивающую внимание ПВО, удар и вправду наносился по локации, в которой командование российских оккупационных войск считало, что размещен ЗРК Patriot", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его мнению, идея уничтожить ЗРК Patriot для россиян превращается в фетиш, и Украину это с одной стороны "устраивает":

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"Ведь они фиксируются на одной боевой задаче, вместо множества, но с другой стороны смущает то, что они черпают из неких источников информацию о локациях размещения ЗРК Patriot и готовы задействовать "Кинжал".

Ракетный удар РФ 16 мая - над Киевом сбили "Кинжалы"

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что все шесть российских ракет Х-47 "Кинжал" ночью 16 мая были запущены в сторону Киева. И то, что все они были уничтожены силами украинской ПВО, является впечатляющим показателем.

Известно, что российские войска атаковали Украину около 03:30 16 мая сразу с нескольких направлений - северного, южного и восточного. Всего РФ запустила по Украине 18 ракет различных типов воздушного, морского и наземного базирования.

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