Глава Николаевской ОВА уже долгое время не записывал подобных видеообращений, однако сегодня отметился роликом на фоне "локдауна" в Херсоне.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в пятницу, 5 мая, неожиданно обратился к украинцам с просьбой от ВСУ на фоне новостей о круглосуточном комендантском часе в Херсоне.

Он призвал граждан не фотографировать и не публиковать перемещения военной техники, а также личного состава украинской армии. Соответствующий ролик Ким опубликовал в Telegram.

"По просьбе военных, обращаюсь к Николаевщине. Пожалуйста, следующий промежуток времени не публикуйте, не фотографируйте, никак не фиксируйте перемещение военной техники, личного состава, направлений, ничего", - сказал глава ОВА.

Ким намекнул, что это "очень" поможет нашим военным добиться победы на фронте.

Южные области Украины перешли в режим "готовности" к контрнаступлению

Напомним, что сейчас подконтрольные территории юга Украины перешли в режим "ожидания" изменений на фронте. Речь идет о трехдневном "локдауне", который уже объявили в Херсоне - города области, которая является стратегически важной для деоккупации Крымского полуострова.

Так, жителей Херсона предупредили о затяжном комендантском часе: он продлится с вечера 5 мая до 06:00 8 мая. Как объявили в ОВА, в это время люди должны быть дома и не выходить на улицы. Город также будет закрыт на въезд и выезд.

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