В Николаеве раздаются взрывы / иллюстрация ua.depositphotos.com

Вечером пятницы в Николаеве прогремели взрывы. 

Это подтвердил мэр Александр Сенкевич.

Власти призывают местных жителей не подходить к окнам. Подробностей относительно того, что именно происходит, пока нет.

"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон!"- написал Сенкевич.

Пост Сенкевича / скриншот

Как сообщал УНИАН, на юге Украины сохраняется стабильно напряженная ситуация. Оккупанты "палят"по Николаевщине "Смерчами", а на Херсонщине устраивают провокационные обстрелы. 

В то же время в Николаевской области официально сократили комендантский час, которая с сегодняшнего дня будет действовать с 22:00 до 6:00.

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