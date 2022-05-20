Вечером пятницы в Николаеве прогремели взрывы.
Это подтвердил мэр Александр Сенкевич.
Власти призывают местных жителей не подходить к окнам. Подробностей относительно того, что именно происходит, пока нет.
"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон!"- написал Сенкевич.
Как сообщал УНИАН, на юге Украины сохраняется стабильно напряженная ситуация. Оккупанты "палят"по Николаевщине "Смерчами", а на Херсонщине устраивают провокационные обстрелы.
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В то же время в Николаевской области официально сократили комендантский час, которая с сегодняшнего дня будет действовать с 22:00 до 6:00.