"Произошло что-то непредсказуемое", считает глава ОВА.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что российские захватчики хотели что-то просто повредить в оборудовании Каховской ГЭС, но у них получилось все как всегда - что-то пошло не так.

Как отметил Ким в обращении к населению, сегодня на Каховской ГЭС произошел теракт, но сейчас абсолютно все службы региона готовы к любым осложнениям.

"Мы готовы к выполнению всех задач, все точки развернуты, автобусы, маршруты - все проработано. Мы - в тесном сотрудничестве с коллегами из Херсона, правительством, со всеми", - подчеркнул Ким.

По его данным, по состоянию на 10:15, известно, что российская сторона были полностью не готова к ситуации, в которой оказались сами захватчики на левобережье. В частности, среди них наблюдается паника: российские военные и их приспешники куда-то выезжают, бросают имущество и тому подобное.

"Они были совсем не готовы к этой ситуации, у них паника, выезжают и все такое. Я считаю, что они хотели что-то повредить на Каховской ГЭС, но у них, как всегда, что-то пошло не так. Произошло что-то непредсказуемое, прорвалось, но они не знают, что с этим делать. Последствия этого будут: во-первых, отсутствие воды в Крыму, во-вторых, ситуация на левом берегу Днепра ухудшится", - заявил Ким.

Теракт на Каховской ГЭС - важное

Сегодня, 6 июня, рано утром стало известно, что российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС.

На Херсонщине власти объявили об эвакуации населения, в зоне опасности - десятки тысяч украинцев. Ряд населенных пунктов уже подтоплен.

Чиновники заявили, что теракт может стать причиной голода и ведет к экологической катастрофе.