По мнению Василисы Мазурчук, украинские солдаты должны погибать по-голливудски - непокоренными, словно в фильмах.

Общество еще не успело оправиться от видео трагической гибели военнопленного, которого оккупанты казнили на камеру, отрезав голову. Как "подогреть" эту тему нецелесообразными комментариями взялись некоторые украинцы.

Отличилась волонтер из Киева, которая ранее занимала должность пресс-офицера полка "Днепр-1" и добровольческого батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук. По ее мнению, в последние мгновения жизни украинец посрамил ВСУ. Об этом она написала в Facebook.

"Господи. Но поймите уже, что просить у человека, или в нашем случае - изверга - не убивать вас, чтобы не было больно - не действует", - написала девушка.

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Она сравнила смерть украинца с другой ужасной казнью солдата ВСУ Александра Мациевского: 6 марта в сети появился ролик с его расстрелом. Тогда украинец перед смертью сказал: "Слава Украине". По мнению Мазурчук, солдаты ВСУ должны умирать в плену РФ "по-голливудски".

"Смерть и казнь ужасны всегда. А ведь правда, лучше как Уоллес в "Храбром сердце" - непокоренным. Чем визжать на их языке - "Нєнада, больна". Умирая, всегда лучше сохранить достоинство. Потому что на войне, избежать гибели иногда очень трудно", - пишет она.

В сети украинцев просто "разорвало" такое отношение к нашим военным. Люди в комментариях отмечают, что таким "диванным" экспертам очень легко судить о том, как должны вести себя военные на фронте: "Находясь где-то там, пожалуй, виднее, что можно кричать, а что нет", - отмечает один комментатор.

Со скандальной активисткой уже успел пообщаться украинский пранкер "Майор Чернобаев", который известен своими звонками родственникам российских оккупантов. Запись стала распространяться по телеграм-каналам. В разговоре он попросил девушку прокомментировать свой пост. Судя по разговору, активистка не собирается отказываться от своих слов.

"Я считаю, что никакие фразы не имеют никакого смысла...Когда вам отрезают голову, нет смысла что-то там говорить, вам ее отрежут хоть так, хоть так", - утверждает Мазурчук.

Отметим, что в своем Instagram украинка не скрывает, что находится в Ирландии.

Казнь очередного героя Украины - что известно

Вечером 11 апреля в сети россияне выложили очередное зверское убийство украинского военнопленного: в кадре ему отрезали ножом голову. После этого украинское общество организовало киберакцию о распространении этой информации в Twitter, подчеркивая, что мир должен знать о преступлениях оккупантов.

Отметим, что военное преступление РФ не осталось без внимания украинских властей. Глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал привлечь РФ к ответственности, а Служба безопасности Украины инициировала по этому делу досудебное расследование.

Также МИД Украины официально обратилось в Международный уголовный суд Гааги для того, чтобы добиться наказания для российских палачей.

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